UNO-Flüchtlingshilfe: Kraft und Energie der Helfenden sind unglaublich

Millionen Menschen haben in der Ukraine seit dem Kriegsbeginn vor einem Jahr ihre Heimat verloren. Allein in Deutschland sind rund eine Million Geflüchtete angekommen, doch noch mehr haben innerhalb der Ukraine Schutz gesucht. Für NGOs und andere einheimische Hilfsteams bedeutet das, rund um die Uhr im Einsatz zu sein. Der häufige Luftalarm sei dabei mittlerweile zur Routine geworden, erzählt Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland: "Ist der Luftalarm vorbei, arbeiten die Ukrainerinnen und Ukrainer weiter, als sei nichts geschehen." Wo die Menschen all diese körperliche wie mentale Kraft hernehmen - nach einem Jahr Krieg ohne nennenswerte Aussicht auf baldigen Frieden? Darüber spricht der Flüchtlingsexperte mit SWR2-Moderator Pascal Fournier.