Die neue Gewalt zwischen Israel und der Palästinenser-Organisation Hamas im Gaza-Streifen erinnert uns wieder daran - eine nachhaltige Lösung im mehr als 50-jährigen Nahostkonflikt ist weiter nicht in Sicht. Die Positionen sind festgefahren, das Grundproblem ist noch immer dasselbe. So lange sich hier nichts tue, gehe die "Endlosschlaufe der Eskalationen" immer weiter, betont der Journalist und UNO-Experte Andreas Zumach - und schreibt China eine neue und bedeutsame Vermittlerrolle zu. Vor allem, so lange die USA jede auch nur im Ansatz israelkritische Resolution im UNO-Sicherheitsrat blockierten. Was sich durch Chinas Einfluss ändern könnte, erklärt Zumach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.