UNO: Ernte-Ertrag in der Ukraine trotz Krieg nur 20 Prozent weniger – Problem ist Transport

Die Entwicklungsministerinnen und -minister der G7-Staaten treffen sich heute und morgen in Berlin. Im Zentrum des Treffens steht die Ernährungskrise, die durch den Wegfall der Nahrungsmittel-Exporte aus der Ukraine nach dem Angriff Russlands entstanden ist. Der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland, Martin Frick, fordert die G7-Staaten dazu auf, Märkte offenzuhalten und Spekulation einzudämmen. Immer mehr Menschen seien vom Hunger bedroht – aktuell sorge sich die UNO um gut 300 Millionen Menschen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Getreide ist in Afrika und im Nahen Osten tatsächlich sehr knapp und teuer geworden, weil die Lieferungen aus der Ukraine ausfallen. Vor dem Krieg war das Land der weltweit viertgrößte Mais-Exporteur und auf dem besten Weg, der drittgrößte Lieferant von Weizen zu werden, doch selbst in diesem Kriegsjahr erwartet Frick einen Ernte-Ertrag, der gerade mal 20 Prozent unter dem des Vorjahres liegt.