Unken-Schutz in BW: Reifenspuren als Lebensraum

Die Gelbbauchunke ist in Deutschland eher selten. Sie lebt vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Ein neues Schutzkonzept setzt auf ungewöhnliche Methoden.

Sie ist ein Froschlurch und kommt in Deutschland vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Bayern vor: die Gelbbauchunke - drei bis fünf Zentimeter groß, auf dem Rücken braun, am Bauch ein gelb-schwarz-graues Fleckenmuster. Ihr ursprünglicher Lebensraum waren einmal die Überschwemmungsgebiete von Flüssen und Bächen.

Ab in den Wald - Unken haben neuen Lebensraum entdeckt

Doch weil es diese natürlichen Hochwasserbereiche immer seltener gibt, hat sich die Unke in die angrenzenden Wälder aufgemacht. Das streng geschützte Tier sei eben extrem anpassungsfähig, sagt Andreas Schabel von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt er, wie das neue Schutzkonzept für die Gelbbauchunke aussieht. Welche Rolle dabei Spurrillen von Fahrzeugen spielen, hören Sie im Audio.