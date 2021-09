Nach der Razzia im Bundesfinanzministerium geht der Vize-Chef der Unionsfraktion, Andreas Jung, auf Olaf Scholz los. Dessen Verhalten sei nicht hinnehmbar. Er müsse nun aufklären, statt die Justiz zu kritisieren.

Die Razzia im Bundesfinanzministerium platzt mitten in den Bundestagswahlkampf. Minister Olaf Scholz findet die Aktion überzogen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung, greift Scholz dagegen an. Er gehe nicht angemessen damit um. Im SWR-Interview der Woche sagte Jung, das Verhalten von Scholz sei nicht hinnehmbar. Statt aufzuklären kritisiere er die unabhängige Justiz. Das Finanzministerium sei auf Anordnung eines unabhängigen Gerichts durchsucht worden. Das habe ein hoher Vertreter der Regierung zu akzeptieren: "Die unabhängige Justiz zu kritisieren statt hier zur Aufklärung beizutragen ist ein inakzeptables Verhalten." Jetzt müsse alles auf den Tisch, fordert Jung: "Olaf Scholz muss für Transparenz sorgen." Die Staatsanwaltschaft hat gestern eine Durchsuchung unter anderem von Räumen des Bundesfinanzministeriums begonnen. Es geht um Vorwürfe gegen die beim Zoll und damit beim Ministerium angesiedelte Stelle für den Kampf gegen Geldwäsche, FIU (Finance Intelligence Unit). Mitarbeitende sollen Verdachtsmeldungen über Geldwäsche nicht an Ermittlungsbehörden weitergeleitet haben.

Baden-württembergisches Meldesystem für Steuerbetrug notwendig

Ein weiteres Streitthema ist das Online-Meldeportal für Steuerbetrug in Baden-Württemberg. Unter anderem die Union hat Landes-Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen dafür kritisiert. Jung stellt sich aber hinter Bayaz: Hier gehe es nicht um Kleinigkeiten, sondern um "elementare Steuerdelikte", die verfolgt werden müssten. Bei dem Online-Meldeportal gehe es um eine Form der Kommunikation, "die sicher notwendig ist." Bayaz musste für die Einrichtung des Portals Kritik von Politikerinnen und Politikern fast aller Parteien einstecken. Das Portal verleite zum Anschwärzen. Es stelle Hausbesitzer und Handwerker unter Generalverdacht. Die Kammer der Steuerberater warnte zudem vor sehr vielen unwichtigen Meldungen. Das, so Bayaz, sei aber auch jetzt schon ohne ein Online-Meldeportal der Fall.

Andreas Jung, stellvertretender Unionsfraktionschef, kommt für die Vorstellung des «Zukunftsteams» der CDU für die Bundestagswahl in die CDU-Parteizentrale. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Quarantäne-Regeln Ländersache – kein Impfzwang

In der Debatte über Quarantäne-Bedingungen für Ungeimpfte bezieht Jung keine klare Position: "Es ist zu differenzieren zwischen dem, was wir im Bund machen und was in den Ländern gemacht wird", so Jung zu Plänen von immer mehr Bundesländern, dass der Staat nicht mehr für den Lohn von Ungeimpften während einer Corona-Quarantäne aufkommt. Das müsse in den betreffenden Ländern diskutiert werden. Jung wirbt aber dafür, sich impfen zu lassen. Eine hohe Impfquote sei Voraussetzung für Lockerungen. Andererseits sei aber klar: "Es wird keine Impfpflicht, keinen Impfzwang geben. Es bleibt eine freie Entscheidung", so Jung im SWR. In Baden-Württemberg soll der Staat schon von Mitte September an nicht mehr dafür aufkommen, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen. Bis dahin habe sich jede und jeder impfen lassen können. Rheinland-Pfalz will das von Oktober an so handhaben. Entsprechende Überlegungen gibt es auch in Bayern und anderen Ländern.