Wie Patienten in der Uni-Klinik in Ulm auf K.o.-Tropfen getestet werden

Wer beim Feiern, in einem Club oder in der Kneipe sein Getränk nicht im Blick behält, kann schnell Opfer von K.o.-Tropfen werden. Die wirken schnell und machen die betroffene Person wehr- und willenlos. In Ulm ist zu Jahresbeginn ein deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt zum Thema K.o.-Tropfen gestartet.

Betroffene, die in die Notaufnahmen in und um Ulm eingeliefert werden und bei denen Verdacht auf K.o.-Tropfen-Einnahme besteht, werden zusätzlich auf die Substanzen getestet. Allerdings ist der Nachweis nur innerhalb eines kleinen Zeitfensters machbar: " Wir haben uns auf eine Nachweiszeit von zwölf Stunden beschränkt ", sagte Severine Baisch, Assistenzärztin für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm im SWR.

Was man über K.o.-Tropfen wissen muss Hilfsangebote bei Verdacht auf K.o.-Tropfen Bei einem Verdacht, K.o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, sollte man sich schnellstmöglich an die Polizei, einen ärztlichen Notdienst oder eine Beratungsstelle wenden. Bei der ärztlichen Untersuchung sollte immer eine Urin- oder Blutprobe genommen werden, da ein Nachweis der eingenommenen Substanzen nur in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Stunden möglich ist. Vor einer ärztlichen Untersuchung und der Beweissicherung sollte man sich nicht waschen oder duschen, damit keine Beweise vernichtet werden. Was sind K.o.-Tropfen? Hinter K.o.-Tropfen, also Knock-out-Tropfen, können sich verschiedene Wirkstoffe verbergen: Oft handelt es sich um Narkose- und Beruhigungsmittel oder um Partydrogen wie GHB (Gammahydroxybutyrat) oder GBL (Gammabutyrolacton). GHB unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. GBL ist eine chemische Substanz, die als Lösungs- und Reinigungsmittel vielfältig verwendet wird. In der Partyszene ist GBL/GHB auch zum Eigenkonsum weit verbreitet und als Liquid Ecstasy bekannt. K.o.-Tropfen sind meistens farb- und geruchlos. Alkoholische Getränke überdecken meist den leicht salzigen oder seifenartigen Geschmack von GHB. Wie wirken K.o.-Tropfen? Die Wirkung ist abhängig von der Verfassung des Opfers und der Dosierung und setzt meist nach zehn bis 20 Minuten ein. Besonders gefährlich ist eine Kombination mit Alkohol oder anderen Drogen. Nach anfänglichen Glücksgefühlen, Entspannung und Enthemmung folgen Übelkeit und Schwindel. Kommt es zur Bewusstlosigkeit, haben Opfer häufig keine oder nur vage Erinnerungen an das, was passiert ist. Bei Überdosierung kann es bis zu einer tödlichen Atemlähmung kommen. Quelle: Polizei BW, Fachzentrum gegen sexualisierte Gewalt e.V.

K.o.-Tropfen: Psychische Folgen können länger andauern

Nach dieser Zeit seien die Substanzen vom Körper meist wieder abgebaut worden. Deshalb hätten die Tropfen meist auch keine weiteren körperlichen Folgen. " Die Betroffenen könnten aber längere Zeit mit psychischen Folgen zu kämpfen haben ", sagte die Rechtsmedizinerin.

Wie man erkennt, ob man Opfer von K.o.-Tropfen geworden ist und was sich mit den Tests noch erkennen lässt, bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Severine Baisch.