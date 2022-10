UNICEF zum Weltpolio-Tag: Ziel, das Polio-Virus auszurotten, zum Greifen nah

Polio, besser bekannt als Kinderlähmung, war jahrhundertelang lang eine weltweit verbreitete Krankheit, auch bei uns in Deutschland. Sie verursacht Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen sowie der Atmung bis hin zum Ersticken. In Deutschland und Europa gilt das Virus heute als ausgerottet. "Das Ziel, Polio weltweit auszurotten, ist zum Greifen nah", so Christine Kahmann von der Kinderhilfsorganisation UNICEF anlässlich des Weltpolio-Tags in SWR Aktuell. Die Zahl der Polio-Fälle sei weltweit in den vergangenen Jahrzehnten um 99 Prozent zurückgegangen. Allerdings gebe es in Afghanistan und Pakistan noch das sogenannte "wilde Polio-Virus". Rückschläge gebe es auch in Ländern, die eigentlich schon als polio-frei gegolten hätten. Wie hoch das Risiko ist, dass sich das Virus wieder ausbreitet, sagt Kahmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.