Sie fliehen vor Bomben, sehen ihr Leben in Gefahr und wollen nichts wie weg. Kriegsflüchtlinge müssen auf ihrem Weg in ein sicheres Leben viele Hürden überwinden, besonders dann, wenn sie "anders" sind. Wie zeigt sich das und warum ist das so? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext mit Julia Salinas. mehr...