Unfallgefahr im Straßenverkehr: Warum Motorradfahrer über 45 besonders oft verunglücken

Die Motorradsaison geht wieder los. Deshalb lädt das Polizeipräsidium Trier am Samstag, den 1. April zu einem internationalen Motorradsymposium ein. Besonders im Blick habe man dieses Mal die sogenannten "Silver Ager", sagt Marc Fleischmann von der Polizei in Trier. "Das ist die Altersgruppe Ü45, die leider in der Unfallstatistik immer stark vertreten ist." Der Grund sei, "dass viele Fahrerinnen und Fahrer in diesem Alter Wiedereinsteiger oder Neueinsteiger sind." Oft würden die eigenen Fähigkeiten überschätzt. Gleiches gelte, wenn die Biker auf ein leistungsfähigeres Motorrad umsteigen würden. Deshalb biete man auf dem Symposium Fahrübungen an, "um sich mit der eigenen Maschine vertraut zu machen, damit man sicher unterwegs ist."

Was der Polizist von einer Fahrprüfung für Wiedereinsteiger hält, die viele Jahre lang kein Motorrad mehr gefahren sind, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.