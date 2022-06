UNEP wird fünfzig – Der Planet als Notfallpatient

Am 12. Juni 1972 sprach die Premierministerin von Indien, Indira

Gandhi, auf der ersten Umwelt-Konferenz der Vereinten Nationen. Schon damals sagt sie: Die Umweltkrise, vor der die Welt stehe, werde die Zukunft unseres Planeten verändern. 50 Jahre ist das her. Heute sieht sich das UN-Umweltprogramm, kurz UNEP, mit Sitz in Nairobi, vor noch größeren Herausforderungen. In SWR Aktuell Kontext berichtet unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekhans darüber.