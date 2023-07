Und es gibt sie doch: Die Vier-Tage-Woche

Eine stetig wachsende Anzahl von Unternehmen sind der Ansicht, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Tagen genauso viel schaffen wie in den klassischen fünf Arbeitstagen und haben deshalb die "Vier-Tage-Woche" eingeführt. Das soll die Beschäftigten zufriedener machen und die Arbeitsleistung verbessern. Ist das tatsächlich so? Klappt das alles? Was ist, wenn ein Notfall eintritt und niemand ist da? Viele Unternehmen, die hier noch zögern, haben diese und andere offene Fragen. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich klärt im Gespräch mit dem Bürgermeister der schwäbischen Stadt Mengen bei Sigmaringen, Stefan Bubeck, wie die Praxis-Erfahrungen in seiner Gemeinde aussehen und wie sich seine Leute fühlen, wenn sie am Dienstag quasi schon die Hälfte der Woche geschafft haben.