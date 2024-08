UN Women: Lage für Frauen in Afghanistan schrecklich

Die Bundeswehr zieht aus Afghanistan ab. Drei Jahre ist das jetzt her. Bilder werden wach, von völlig verzweifelten Menschen, die sich damals an die Fahrwerke von Flugzeugen klammerten. Die Taliban zögerten in diesen Tagen im August 2021 keine Minute, die Macht zu übernehmen. "Ich bekomme regelrecht Gänsehaut, wenn ich daran denke", sagt Elke Ferner, Vorsitzende von UN Women Deutschland, in SWR Aktuell.