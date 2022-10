UN-Klimakonferenz - Schwierige Zeiten für Klimaschutz?

Es ist wieder so weit: Die COP, also die UN-Klimakonferenz steht an – zum 27. Mal. Werner & Tobi diskutieren: Wie sieht dieses Treffen im Schatten des Ukraine-Krieges und einer europäischen Energiekrise aus? Was kann man in der aktuellen Lage überhaupt erwarten? Was sind die Hauptthemen? Kommt jetzt mehr Tempo in die weltweite Klimapolitik? Gibt es mehr Geld für die Klimaanpassung in ärmeren Ländern? Und was bringen Klimakonferenzen überhaupt?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.