Politiker*innen aus knapp 200 Ländern dieser Welt treffen sich bei der 25. Weltklimakonferenz in Madrid. Mit dabei ist auch Werner, der für die ARD als Hörfunkkorrespondent berichtet. In dieser Folge will Tobi von ihm wissen, was vor Ort abgeht. Wie sieht so eine Klimakonferenz überhaupt aus? Was passiert da zwei Wochen lang? Wer nimmt da, neben den Regierungsvertretern, noch teil? Bringt so ein Treffen überhaupt was? Steht der Aufwand in Relation zum Ergebnis?

