UN-Abkommen zur Hochsee: Wie gut schlägt sich die Bundesregierung?

Einen ziemlich großen Teil unseres Planeten kennen wir gar nicht. Was auf hoher See beziehungsweise tief und weit unten im Meer vor sich geht, haben wir noch nicht ausreichend erforscht. Was wir aber wissen: Die Ozeane unterstützen beim Thema Klimaschutz enorm. Daher müssen auch sie geschützt werden. Aber wie genau? Welche Aufgaben und Pflichten können verschiedenen Länder übernehmen? Wer zum Beispiel verwaltet in Zukunft ausgewiesene Meeresschutzgebiete? Unter anderem darum geht es bei einer UN-Versammlung. Das Ziel: ein Hochseeabkommen. Karoline Schacht, Meeresbiologin bei der Umweltorganisation WWF, ist zuversichtlich, dass es jetzt vorwärtsgeht. Wie sie die Bemühungen der Bundesregierung bewertet, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit ihr gesprochen.