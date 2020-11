Bundesumweltministerin Svenja Schulze kündigt im SWR-Interview mehrere neue Gesetze an. Um Mieter nicht zu stark zu belasten, will sie Preissteigerungen bei Heizen und Strom auch auf Vermieter umlegen. Außerdem will sie die Gastronomie verpflichten, Mehrwegverpackungen für "To go"-Produkte anzubieten und die Ausnahmen beim Dosen- und Flaschenpfand abschaffen. Von einem Böllerverbot hält sie dagegen nichts.