Umwelt-Politiker Töpfer: Keine faulen Kompromisse bei Klimakonferenz

Wenn am Sonntag die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow beginnt, geht es um die Zukunft der Erde – so wie bei vielen ähnlichen Treffen zuvor. Was der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer erwartet und fordert, hat er in SWR-Aktuell erklärt.

SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern: Ab Sonntag geht es in Glasgow um die Frage, wo die Welt beim Klimaschutz steht. Schon vorab sollten alle Staaten ihre aktualisierten nationalen Klimaschutzpläne vorlegen. Und jetzt ist schon klar: Mit den bisherigen Zusagen lässt sich das Ziel von Paris bei weitem nicht erreichen. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass es in Glasgow nun wirklich deutliche Schritte nach vorn geht?

Das, was wir als nationale Aktivitätsprogramme vorlegen müssen - jedes Land der Welt –, reicht bei weitem nicht aus, um das zu erreichen, was dringend notwendig ist, nämlich einen Stopp des Zuwachses an CO2, Klimagasen und eine Senkung, eine deutliche Senkung, sodass wir weltweit in der Mitte dieses Jahrhunderts auf eine klimaneutrale Energieversorgung kommen können. Das ist nicht nur Energie, das ist auch vieles andere bis in die Landwirtschaft hinein. Also wird es darum gehen, national und aber auch international zusammenzuarbeiten. Und damit ist der erste Punkt: Was muss erreicht werden? Es muss erreicht werden, dass wir in einer Zeit, in der die internationale Zusammenarbeit, der multilaterale Ansatz, geradezu in einer massiven Krise ist – "America first", Brexit und so weiter - sehr viel nationales tun, dass wir wieder eine Atmosphäre des Vertrauens, des wechselseitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit bekommen. Das ist der erste wichtige Punkt, und da muss jeder Kompromisse machen. Und Kompromisse sind nicht faule Kompromisse, sondern dringlich notwendig. Zweitens: Es muss erreicht werden, dass das Klimaergebnis von Paris insgesamt umgesetzt wird. Denken Sie doch an den Artikel sechs, der schon in Madrid bei der letzten dieser Konferenzen vor zwei Jahren im Mittelpunkt der Verhandlungen stand, dass man also zusammenarbeiten kann in der Umsetzung dieser Ziele, dass der konkretisiert wird, dass er nicht zum Schlupfloch wird, aber dass er die Entwicklung auch mit steigert! Sie müssen ja sehen: Unter den Nationen, die da zusammenkommen, gibt es sehr, sehr viele Entwicklungsländer. Die haben ein Pro-Kopf-Einkommen von etwa 1000, 2000 Euro in Afrika -bei uns liegt das im Bereich um die 50.000. Die brauchen umso dringlicher Entwicklung und brauchen dafür Energie. Also dritter Punkt: Wir müssen uns darum kümmern, welche Energien können dort angeboten werden? Wie können Sie angeboten werden? Wie kann man das finanziell unterstützen? Und dann gibt es natürlich immer noch die Notwendigkeit, dass man so etwas auch überprüfen kann. Dass man ein vernünftiges Verfahren findet, das nun wirklich das Vertrauen, was hoffentlich, hoffentlich in Glasgow aufgebaut werden kann, trägt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinweg -wissend, dass wir uns immer wieder zusammensetzen müssen und neue Entwicklungen zu bearbeiten haben.

Das sind ja im Wesentlichen alles Forderungen. Wie sind denn Ihre Erwartungen? Glauben Sie denn, dass auch wirklich umgesetzt wird und kommt?

Der erste Punkt: Ich glaube schon, dass es so ist. Sehen Sie: Biden, der neue Präsident in den USA, hat als eine der ersten internationalen Maßnahmen eine solche -Corona-bedingt digitale- Konferenz einberufen, von 40 Staaten, darunter die 20, die am meisten CO2 emittieren. Dazu gehören wir auch. An der Spitze natürlich China mit 1,4 Milliarden Einwohnern, nicht verwunderlich, dann die USA und viele mehr - also 40. Und sie sind alle gekommen. Es ist Putin da nicht in Person, sondern mit seinem Beitrag gekommen. Es ist der chinesische Präsident gekommen. Warum denn wohl? Sie alle leiden ja massiv unter diesem Klimawandel. In Russland schmelzen die Permafrostböden. In China sehen wir ganz große Schwierigkeiten, etwa beim Niederschlag. China hat einen großen Anteil an Wasserkraft. Wenn das nicht mehr klappt, wir sehen das ja gegenwärtig, gibt es eine massive Energiekrise.

Aber trotzdem hat man ja den Eindruck, es wird dann geredet. Man trifft sich, ja, die Politiker kommen, - aber dass dann wirklich am Ende auch eine Handlung daraus erfolgt, das scheint ja dann doch oft zu fehlen. Oder?

Deswegen habe ich ja gerade als Zweites die Handlung genannt. Bisher haben wir uns darüber gefreut, mehr oder weniger intensiv, weil vieles erhöht wurde. Wir machen etwas fünf Jahre früher… alles richtig, alles gut! Aber am Ende geht es ja nicht darum, dass wir das Ziel aufs Papier schreiben, sondern wir sagen: Was machen wir denn? Wie weit kommen wir denn damit? Wir sind in den letzten anderthalb Jahren durch die Corona-Krise ein bisschen abgelenkt worden, einfach deswegen, weil die wirtschaftliche Aktivität massiv zurückgeführt wurde, weltweit und auf einmal die CO2-Emissionen nicht mehr so bedeutsam waren. Wir sehen jetzt, dass die mit voller Kraft wieder da sind. Also es ist nicht im System etwas geändert worden, sondern nur in der wirtschaftlichen Aktivität, die, wie wir wissen, natürlich verändert werden muss. Und der Umbruch ist ja nicht einfach. Heute demonstriert die IG Metall, und die sagt: Wir müssen aber unsere Arbeitsplätze haben. Wenn wir keine Autos mit Verbrennungsmotoren haben, brauchen wir die Vorprodukte für die Verbrennungsmotoren offenbar nicht mehr. Wie geht es weiter, wie es der Umschwung? Das ist aber nicht nur eine Belastung, sondern eine große Chance. Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler aus dem letzten Jahrhundert, Joseph Schumpeter, hat mal gesagt: Es ist so etwas wie eine schöpferische Zerstörung. Wir werden DAS nicht mehr brauchen, wir kriegen dafür etwas Neues. Wir haben es in der Kommunikation gesehen. Auf einmal gibt es solche Kommunikationsriesen, die ein neues Wirtschaftsfeld aufgemacht haben. Leider sitzen die alle in Amerika. Also: Wir müssen sehen, dass wir jetzt diesen Umschwung schaffen mit neuen Energien. Stichwort Wasserstoff, Stichwort Effizienz in der Energienutzung, Stichwort wie kriegen wir auch unseren Lebensstil geändert? Wir brauchen so ein bisschen den Eindruck, dass wir nicht nur über Effizienz sondern auch über Suffizienz sprechen: Genug muss genug sein! Das heißt nicht, dass wir uns verabschieden aus der sozialen Komponente der Nachhaltigkeit. Wie gesagt, das ist nicht nur eine negative Nachricht, das ist auch eine positive, eine Herausforderung nachher. Und wir werden sicherlich, und ich als alter Mann kann das ja mit Ruhe sagen, von unseren Enkelkindern dann hoffentlich nicht den Vorwurf kriegen: Ihr hättet doch DA umsteigen müssen, da waren die Dinge noch so, dass Ihr auch Chancen nutzen konntet. Jetzt sind die Chancen zu nutzen. Jetzt kann Deutschland vorangehen. Jetzt muss Europa vorangehen, auch in der Technik, aber auch im Verhalten, auch in der Verlässlichkeit der Umsetzung

Sie haben die Verantwortung der Nationalstaaten angesprochen. Die Spitzen der wahrscheinlichen Ampelkoalition in Deutschland sagen es ja immer wieder: Die nächste Regierung werde eine Klimaregierung sein. Gehen Sie denn davon aus, dass rot-gelb-grün dieses Versprechen auch einlöst? Oder könnte das am Ende doch eher heiße Luft sein?

Ach, wissen Sie, ich spekuliere nicht gerne, sondern ich wünsche mir, dass diese Regierung, wie sie jetzt gebildet wird, auch wirklich erfolgreich in dieser Frage ist. Es ist eine Frage für uns alle. Wer hier nur mit parteipolitischer Brille rangeht, wird immer zu kurz springen. Und wäre es hier nur im nationalen Bereich, würde es auch zu kurz springen. Ich bin hier in Freiburg an der Universität- eine herrliche Stadt! Und was haben wir gemacht hier? Wir haben begonnen, ein neues Ausbildungsprogramm für junge Menschen, eine Youth-Gruppe aufzubauen und in aller Welt zusammenzukommen und genau auf solche Fragen gemeinsam hinzuarbeiten. Es geht nur global, gemeinsam, und da müssen wir beispielgebend vorangehen in unseren eigenen Entscheidungen.