Wir werfen einen Blick ins Ahrtal, zwölf Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe, sprechen mit verschiedenen ExpertInnen und fragen: wie läuft der Wiederaufbau unter Umweltaspekten? Außerdem in der Sendung: Was hat das Verbot von Einwegplastik gebracht? Wie läuft's mit Ökoenergie weiter? Dazu: Klimawandel in Alaska und Landkonflikt um Naturschutz und Maasai in der Serengeti. Eine Sendung von Axel Weiss