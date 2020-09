Videos und Filme guckt sich heute kaum noch jemand per DVD, Blue Ray oder ganz altertümlich auf einer Videokassette an. Heutzutage wird "gestreamt". Mediatheken jeder Art sorgen für einen unglaublichen weltweiten Datenverkehr - und das kostet natürlich Energie. Das gleiche gilt für das in Corona-Zeiten von vielen genutzte "Home Office". Heute haben Umweltbundesamt und Umweltministerium eine Studie vorgestellt, in der sie die Effekte untersuchten, in welcher Qualität und ob mobil oder per Breitband oder Glasfaser gestreamt wird. Das Fazit: Umweltfreundliches Streamen ist möglich, wenn man auf mobile Netze verzichtet. Ist, wer "mobil streamt" also ein "Umweltsünder"? Das wollte SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern von dem IT-Experten beim Öko-Institut in Berlin, Jens Gröger, wissen.