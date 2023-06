Parteitagsrede in Uniform: Durfte Claudia Pechstein das?

Als die CDU am Wochenende bei einem „Grundsatzkonvent“ in Berlin über ihre neuen Leitlinien beraten hat, da hielt auch eine prominente Sportlerin eine Rede: Die ehemalige Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, im Hauptberuf Bundespolizistin. Ihr Auftritt hat viel Kritik ausgelöst: Zum einen wegen der Inhalte, die manche als rechtspopulistisch empfinden, zum anderen, weil Pechstein in ihrer Dienstuniform auf der Bühne einer Parteiveranstaltung erschienen ist. Die Bundespolizei hat jetzt eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Wie der Freiburger Fachanwalt für Verwaltungsrecht Patrick Heinemann den Fall einschätzt, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann.

SWR Aktuell: Wie ist denn die Rechtslage? Ist es verboten, in Deutschland in Uniform bei einer Parteiveranstaltung aufzutreten?

Patrick Heinemann: Zunächst einmal kommt es darauf an, was für eine Uniform man trägt. Wenn man Soldat oder Soldatin der Bundeswehr ist, dann ist der Fall sehr eindeutig - denn da regelt bereits unmittelbar das Soldatengesetz, dass das verboten ist. Als Soldatin oder Soldat darf ich meine Uniform bei parteipolitischen oder vor allem bei sonstigen politischen Veranstaltungen nicht tragen. Bei den Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei ist das nicht so ausdrücklich geregelt. Dort ist grundsätzlich das Tragen der Uniform auch außerhalb des Dienstes genauso wie bei Soldaten - also zumindest einer Ausgehuniform - freigestellt. Allerdings heißt das nicht, dass ich die Uniform bei jeder Gelegenheit und in jedem Kontext tragen darf. Da kommt es dann eben auf den konkreten Kontext an, und dort kann eben dann ein Dienstvergehen vorliegen.

SWR Aktuell: Jetzt hat ja Pechstein sich selbst auch schon geäußert und gesagt, gemäß Polizeidienstvorschrift sei das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes erlaubt und nur bei Krankheit oder bei Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten. Hat sie damit recht, und es war rechtmäßig?

Heinemann: So einfach ist das eben nicht. Nur weil es grundsätzlich erlaubt ist, heißt das nicht, dass es nicht im Einzelfall dann trotzdem ein Dienstvergehen darstellen kann. In der Öffentlichkeit ist er jetzt sehr viel die Rede von der Neutralitätspflicht, die Frau Pechstein verletzt haben soll. Das ist genauso wenig in erster Linie das Problem wie die Frage, ob sie außerhalb des Dienstes Uniform tragen darf oder nicht. Die Neutralitätspflicht bezieht sich in allererster Linie auf die Führung des Amtes, also wie ich meine Dienstgeschäfte als Beamter verrichte. Dass ich die eben nicht im Dienst einer Partei ausübe, und dass ich mich auch ansonsten neutral verhalte, gegenüber anderen Weltanschauungen zum Beispiel. Darum geht es hier aber nicht. Hier geht es, ehrlich gesagt, nicht um Pflichten, die innerhalb des Dienstes gelten, sondern vor allem außerdienstliche Pflichten für die Beamtinnen und Beamten. Und dazu zählt unter anderem das Mäßigungsgebot. Das bedeutet, dass ich bei einer politischen Betätigung, auch außerhalb des Dienstes, Mäßigung und Zurückhaltung wahren muss, die sich aus der jeweiligen Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten des Amtes ergeben. Und das ist eben gestaffelt.

Unterschied bei Meinungsäußerungen: Innerhalb des Dienstes oder außerhalb davon

Wenn ich mich innerdienstlich äußere, ist das relativ streng. Wenn ich mich außerdienstlich äußere, ist man da auch wegen des hohen Gutes der Meinungsfreiheit auch als Beamter oder als Beamtin grundsätzlich frei. Das Beispiel von Frau Pechstein ist da auch sehr treffend, denn sie hat ja 2021, wenn auch erfolglos, für ein Bundestagsmandat kandidiert. Das ist grundsätzlich möglich, das hat sie ja auch nicht in Uniform gemacht. Grenzwertig wird es da, wo Straftaten vorliegen, das haben wir hier aber auch nicht. Also hat sie hier, auch wenn sie vielleicht pointiert oder zugespitzt formuliert hat, definitiv nicht die Schwelle der Strafbarkeit überschritten. Davon sind wir weit entfernt. Aber was den Fall wirklich kennzeichnet, ist eben, dass hier bei der Gesamtschau des Kontextes einiges zusammenkommt.

Entscheidend: Konkreter Bezug zu dienstlicher Tätigkeit

Frau Pechstein hat die Uniform getragen bei einer nicht nur politischen, sondern einer parteipolitischen Veranstaltung - und hat in diesem Kontext sehr pointiert und zugespitzt Thesen vertreten, die sehr kontrovers aktuell diskutiert werden, und die eben auch einen konkreten Bezug zu ihrer beruflichen, ihrer dienstlichen Tätigkeit haben - oder zumindest zur Tätigkeit der Bundespolizei. Insbesondere ging es ihr um konsequente Abschiebung, und für den Vollzug solcher Abschiebungen ist eben die Bundespolizei zuständig. Und wenn man sich diesen Gesamtkontext jetzt vor Augen führt, dann, muss man sagen, hat sie eben das Mäßigungsgebot nicht hinreichend beachtet, weil es eben auch verlangt, dass ich, wenn ich mich privat äußere - und sie hat sich ja hier privat geäußert, sie war ja nicht als Repräsentantin der Bundespolizei da - dass ich dann eben eine klare Trennung vollziehe. So verlangt es die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Und diese Trennung war eben hier nicht klar.

"Unklar: Spricht sie für sich selbst? Oder spricht sie für die Bundespolizei?"

SWR Aktuell: Das heißt, hätte sie nur über andere Themen wie Sport, Sportförderung gesprochen, dann sähe das Ganze ganz anders aus…

Heinemann: Dann müsste man weiter schauen. Allein schon der Umstand, dass man in Uniform auf einer parteipolitischen Veranstaltung auftritt, ist schon für sich genommen schwierig - weil eben dann nicht ganz klar für den durchschnittlichen Betrachter: Ist jetzt die Beamtin oder der Beamte, in diesem Fall Frau Pechstein, hier als Privatperson? Oder ist sie jetzt hier in dienstlicher Eigenschaft? Spricht sie für sich selbst? Oder spricht sie für die Bundespolizei? Sicherlich: Je zugespitzter ich formuliere, desto problematischer wird das, wenn ich einfach nur ans Podium trete und sage, „guten Morgen, ich bin Frau Pechstein, ich bin Bundesbeamtin, auf Wiedersehen“, dann ist es vermutlich nicht so problematisch - aber man sollte da vorsichtig sein.

SWR Aktuell: Jetzt bleibt sie ja auch Bundespolizistin, auch wenn sie die Uniform nicht getragen hätte. Wäre es dann immer noch problematisch?

Heinemann: Eben nicht, genau! Also dieses Denken „der Beamte ist immer im Dienst“, das ist eben gerade nicht so. Wir leben in einem freiheitlichen, säkularisierten Rechtsstaat. Das bedeutet: Die Beamtinnen und Beamten haben auch ein Privatleben, sind nicht immer im Dienst. Und sie genießen insbesondere die gleichen Grundrechte wie alle anderen auch. Also ein besonderes Gewaltverhältnis oder sowas, das gibt es nicht mehr. Und deswegen können sie in ihrer Freizeit, so lange sie nicht die Grenze der Strafbarkeit überschreiten oder eben sonstige Umstände, wie hier in dem Fall von Frau Pechstein, hinzukommen, eigentlich sich komplett frei - und auch kontrovers - äußern.

SWR Aktuell: Was bislang in der Debatte fehlt, ist die selbstkritische Einordnung vonseiten der CDU. Fehlt es an Wissen oder an Einsicht?

Heinemann: Ja, das ist in der Tat sehr überraschend. Denn es kommt hier nicht so sehr darauf an, dass es bei der CDU stattgefunden hat. Das wäre genauso problematisch, wenn es bei der SPD stattgefunden hätte oder bei einer anderen Partei. Aber die CDU ist jetzt schon eine alte Partei, eine etablierte Partei. Und es ist dann schon überraschend, dass da völlig die Sensibilität bei den Veranstaltern und bei den Teilnehmenden gefehlt hat. In der ersten Reihe saß er immerhin ein ehemaliger Innen- und Verteidigungsminister, Thomas de Maiziere. Und mich wundert es, dass niemand einfach mal vorher aufgestanden ist und gesagt hat: „Das das können wir nicht machen, das funktioniert nicht - ich glaube, wir kriegen hier ein Problem“ - oder aber im Nachhinein zum Beispiel gesagt hätte, ja, wir geben zu, dass ist nicht gut gelaufen, das machen wir beim nächsten Mal besser. Dass eine Panne passiert- Schwamm drüber! Auch wenn Frau Pechstein sich zum Beispiel entsprechend geäußert hätte.. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass darauf beharrt wird das alles in Ordnung sei. Und das ist eben nicht so.

SWR Aktuell: Welche Konsequenzen drohen Frau Pechstein jetzt?

Heinemann: Das ist schwer vorherzusagen. Seriös muss man sagen, das kann man nicht sagen. Es steht nämlich bei der Ahnung von Dienstvergehen grundsätzlich die gesamte Bandbreite zur Verfügung. Das fängt an bei einem einfachen Verweis, geht hin bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Im Mittelfeld bewegen sich Geldbußen. Es wird sehr darauf ankommen, wie sich Frau Pechstein im weiteren verhalten wird und sich auch einlässt. Es kommt auch sehr darauf an, wie sie sich in der Vergangenheit geführt und verhalten hat. Das sind alles Dinge, von denen wir keine Kenntnisse haben.