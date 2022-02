Umstrittene EU-Taxonomie: "Nicht überzeugt, dass jetzt mehr in nachhaltige Energie investiert wird"

Bei der EU-Taxonomie geht es darum, Finanzprodukte nach ihrer Nachhaltigkeit zu kategorisieren. So sollen Anleger Informationen darüber erhalten, welche wirtschaftlichen Aktivitäten nachhaltig sind. Die EU braucht nämlich große Mengen privates Kapital, wenn sie bis 2050 klimaneutral werden will. Allerdings ist die Entscheidung der EU-Kommission umstritten, auch Gas und Atomkraft als klimafreundliche Energiequellen aufzunehmen. Erkan Aycicek ist Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Er hat wenig Sorgen, dass die umstrittene EU-Entscheidung Fehlanreize setzen könnte. Aycicek sagte in SWR Aktuell: "Ein engagierter Investor, der sich mit dem Thema beschäftigt, hat klare Vorstellungen, was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet." Allerdings könne es auch weniger informierte Anleger geben, die sich nur an dem Label orientierten. Ob große Fonds jetzt auch in Atomkraft investieren, darüber hat LBBW-Analyst Aycicek mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.