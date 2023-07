Umgang mit Rechts: "Die AfD bietet Gefühle an"

per Mail teilen

In Magdeburg möchte die Partei "Alternative für Deutschland" ihren zukünftigen Kurs ausloten. Dabei ist die Stimmung wahrscheinlich gerade locker, denn die jüngsten Umfragewerte sind so gut wie selten zuvor. Echten Demokraten müssten sich da die Nackenhaare aufstellen, sagt Sophia Oppermann, Geschäftsführerin der Organisation "Gesicht Zeigen!". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser erklärt sie sich die guten Umfragewerte so: "Die AfD ist eine Partei, die keine Lösung anbietet, sondern Gefühle anbietet. Damit holt sie viele Leute ab." Wie die AfD das macht, hören Sie im Interview.