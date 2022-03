Ukrainische Lehrer an deutsche Schulen? "Muttersprachlicher Unterricht für Geflüchtete wäre erste Wahl!"

Unter den Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland sind auch viele Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Wie man sie betreuen und unterrichten kann, darüber berät die Kultusministerkonferenz. Eine Idee ist, Lehrkräfte aus der Ukraine einzusetzen, denn auch die gibt es unter den Geflüchteten. Monika Stein, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, bezeichnet muttersprachlichen Unterricht in SWR Aktuell als "erste Wahl" und fügt hinzu: "Das Kultusministerium muss sicherstellen, dass Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden, damit die Menschen, die aus der Ukraine hierher gekommen sind, eine Grundqualifikation erhalten können, um die pädagogischen Profis an den Schulen zu unterstützen." Wie sich das am besten organisieren ließe, darüber hat Monika Stein mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.