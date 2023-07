per Mail teilen

Das Internatsgymnasium von St. Blasien im Südschwarzwald hat vor fast anderthalb Jahren, zu Beginn des Krieges in der Ukraine, rund 50 Schülerinnen und Schülern aus dem Land aufgenommen. SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph hat bei Kollegdirektor Pater Hans-Martin Rieder nachgefragt, wie gut sie sich die Kinder und Jugendlichen eingelebt haben. Im Gespräch berichtet er, wie der Unterricht mit teils so verschiedenen Kulturen an der Jesuitenschule klappt.