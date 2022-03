Ukraine: Warum ist russische Propaganda oft so wirkungsvoll?

Zum Kriegführen gehört auch das Lügen: Wenn zwei Kriegsparteien über eigene Erfolge, gegnerische Niederlagen und vor allem über die Kriegsgründe sprechen, dann sollte niemand alles einfach so glauben. Im Krieg und oft auch davor werden echte Informationen und viel Propaganda verbreitet, zum Beispiel vom staatlich kontrollierten Sender RT. Das ist auch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine so. Dieser Angriff sei, so lautet eine der offiziellen russischen Begründungen, eine Reaktion auf die Osterweiterung der NATO. Auch in einer eigentlich aufgeklärten westlichen Gesellschaft wie in Deutschland ist solche Propaganda erfolgreich.

Warum, das analysiert die Journalistin, Historikerin und Politologin Susanne Spahn im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.