Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine laufen noch die diplomatischen Bemühungen. Heute trifft Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bei seinem Antritts-Besuch in Russland will Scholz versuchen, die Situation zu entschärfen. Was die Menschen in Russland über die angespannte Lage denken, schildert Jan Dresel, Leiter des Moskau-Büros der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.