Am Katzentisch der Weltpolitik - Trump düpiert die EU

Mexiko denkt darüber nach, Google zu verklagen – weil bei Maps seit dieser Woche teilweise „Golf von Amerika“ und nicht mehr Golf von Mexiko angezeigt wird. Was die Nutzerinnen und Nutzer sehen, kommt drauf an, wo ihr Standort ist. Wer den Kartendienst von den USA aus benutzt, bekommt den Golf von Amerika angezeigt, bei Nutzern in Mexiko steht weiter Golf von Mexiko. In anderen Ländern stehen beide Varianten. US-Präsident Donald Trump hatte in einem seiner ersten Dekrete angeordnet, die Bucht vor den USA und Mexiko umbenennen. Mexiko ist dagegen.