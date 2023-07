NATO-Gipfel: Warum die Ukraine zufrieden sein kann

Wer ist Julia Friedlander?

Julia Friedlander ist seit dem 1. Juni 2022 Geschäftsführerin der Atlantik-Brücke. Sie ist Expertin für die Bereiche transatlantische Wirtschaftsbeziehungen, EU-Wirtschaftspolitik, sowie Finanzregulierung und Sanktionen.

Zuvor war Julia Friedlander unter anderem als Beraterin im US-Finanzministerium und im Weißen Haus tätig.

Die gebürtige New Yorkerin, die in Princeton und an der Johns Hopkins Universität studierte, hat im Rahmen eines DAAD-Stipendiums zwei Jahre in Deutschland gelebt.

Quelle: Atlantik-Brücke