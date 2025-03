Mitten im Krieg: Warum Koblenz eine Städtepartnerschaft mit Uman in der Ukraine schließt

Die Stadt Koblenz geht heute eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Uman ein. Oberbürgermeister David Langner will so Solitarität zeigen.

Uman liegt nicht direkt an der Front, sondern mitten in der Ukraine. Zu Beginn des Krieges sind viele Menschen dorthin vor den Kämpfen geflohen und zeitweise in Uman untergekommen. Gerade diese unmittelbare Betroffenheit vom Krieg, so sagt Langer, sei ein Ansporn gewesen, solch eine Partnerschaft mit seiner ukrainischen Amtskollegin Iryna Pletnyova einzugehen. Mit den Planungen habe der Stadtrat direkt nach Kriegsbeginn in der Ukraine begonnen:

Es gab Hilfstransporte in die Ukraine. Das hat uns und den Stadtrat dann dazu veranlasst zu sagen: Lasst uns eine Partnerstadt suchen, um wirklich das auch zu festigen - dieses Miteinander, diese Hilfe, diese Unterstützung.

Koblenz habe "eine hohe Solidarität" mit der Ukraine verspürt. Außerdem seien viele Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg nach Koblenz gekommen.

Umam als Teil eines größeren Städtepartnerschaftsnetzwerks

Koblenz hat bereits einige Städtepartnerschaften. Dazu gehören Nevers in Frankreich, Maastricht in den Niederlanden oder Austin in Texas. Uman mit seinen rund 83.000 Einwohnern im Osten der historischen Region Podolien kommt nun hinzu. Die Stadt liegt in der Zentralukraine, rund 200 Kilometer südlich von Kiew und war in jüngster Zeit immer wieder Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe .