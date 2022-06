Ukraine-Reporter: Lage in Kiew noch "relativ stabil"

Nach Einschätzung eines Reporters der Deutschen Welle, der sich derzeit in der Ukraine aufhält, sei die Lage in der Hauptstadt Kiew derzeit "relativ stabil." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagte Mathias Böhlinger, der bis vor kurzem noch in Kiew war, dass nur wenige Menschen in den Straßen zu sehen seien, geöffnet seien nur die Lebensmittelgeschäfte. Trotzdem herrsche eine sehr angespannte Situation. "Furchtbar" sei die Lage hingegen in den Vororten rund um Kiew, berichtet Böhlinger. Hier habe die russische Armee mit den Angriffen große Zerstörungen angerichtet, viele Menschen seien dort gestorben. Warum der Reporter die Hauptstadt verlassen hat und wie er die Situation in Lwiw, im Westen der Ukraine, sieht, berichtet er ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.