Ukraine-Krise: Welche Taktik verfolgt Putin?

Der Russland-Ukraine-Konflikt ist weiter ungelöst, aus der Ost-Ukraine liegen zahlreiche Berichte über Verstöße gegen die Waffenruhe vor. US-Präsident Joe Biden befürchtet den Einmarsch russischer Truppen in den nächsten Tagen. Die Entscheidung liegt bei Wladimir Putin. Hubert Seipel gehört zu den wenigen deutschen Journalisten, die den russischen Präsidenten seit Jahren persönlich kennen. Das letzte Mal hat er Putin im Oktober vergangenen Jahres getroffen. Wie Putin tickt und was er planen könnte, erklärt Seipel im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: War das alles nur eine große Show, die Wladimir Putin da am Dienstag beim Treffen mit Bundeskanzler Scholz abgeliefert hat - mit seinen Beteuerungen zum Dialog mit dem Westen, dass er keinen Krieg wolle?

Hubert Seipel: Das glaube ich eher weniger, denn vom Krieg profitiert nicht jeder und vor allem auch Russland nicht in dem Zusammenhang. Ich glaube, wir sind momentan in so einer richtigen psychologischen Kriegsführung, wenn Sie das mal so beschreiben wollen. Denn die Vorstellung, die uns jetzt nun auch unsere amerikanischen Freunde erzählt haben, dass der Krieg eigentlich schon am Mittwoch begonnen hat, und zwar um so und so viel Uhr - es wurde ja konkret vorhergesagt. Was der amerikanische Geheimdienst gesagt hat, ist ja nun nicht eingetreten. Und jetzt ist die Argumentation so ein bisschen andersrum, die da gesagt hat, naja, weil wir es gesagt haben, ist es halt nicht eingetreten, aber es wird eintreten. Ich glaube wir sind in einer delikaten Phase dieses psychologischen Spiels. Auf der anderen Seite aber ist immerhin, dass miteinander geredet wird. Und damit ist schon mal etwas Wesentliches erreicht worden. Denn im Grunde genommen wird jetzt über die Grundprobleme, die der Westen, die die Amerikaner, vor allem aber auch die Europäer mit Russland haben, im Detail jetzt langsam, aber sicher gesprochen. Dass es mit solchen verbalen Scharmützeln weitergeht, ist klar.

Sie sprechen von psychologischer Kriegsführung. Da Sie so nah an Putin dran gewesen sind, können Sie einordnen, welches Kalkül Putin wirklich im Ukraine-Konflikt verfolgt?

Es geht natürlich schon um die Geo-Politik. Es ist die Frage, wie weit an die Grenze sich die NATO ausdehnt, denn die NATO ist ja keine Heilsarmee, sondern die stärkste Militärmacht der Welt - und sie ist von zwölf auf 30 Länder gewachsen. Das kann man mögen oder auch nicht, wir können das natürlich auch als Friedensmission verkaufen, doch Russland sieht das anders, nämlich nicht als Friedensmission. Es geht um konkrete Interessen. Und das haben wir, glaube ich, einfach lange unterschätzt. Ganz konkret jetzt noch mal, was die Ukraine selber angeht: Eigentlich hat sich das ganz gut angelassen, als Selenskyi gewonnen hat mit 73 Prozent - ein irres Ergebnis. Nur: Der Friedensprozess, also was in „Minsk 2“ damals festgelegt worden ist, ist nicht durchgeführt worden. Das hat Scholz angesprochen, und er hat sich ganz gut verkauft dort, und es ist, glaube ich, zu einem ernstzunehmenden Gespräch gekommen zwischen Wladimir Putin und Scholz, weil Scholz natürlich Europa mit vertritt. Europa hat eigene Interessen, die sind anders als die amerikanischen Interessen.

Sie reden von Geopolitik und von den Interessen beider Seiten. Lassen Sie uns deshalb jetzt noch mal auf Europa schauen. Man hat den Eindruck, dass Wladimir Putin unbedingt mit den USA stärker ins Gespräch kommen möchte. Aber wenn etwas passiert zwischen Russland und der Ukraine, dann ist der Krieg vor unserer Haustür. Dort findet er statt.

Genauso ist es!

Wie können wir mit Wladimir Putin wieder stärker ins Gespräch kommen - die Europäische Union, aber auch die deutsche Außenpolitik?

Ich glaube, was Macron gesagt hat, nämlich, dass es ohne Russland keine Sicherheit gibt, trifft einfach richtig zu, denn wir haben in Europa eigene Interessen. Und da geht es natürlich auch um die Stationierung von Mittelstreckenraketen, Kurzstreckenraketen - also um Rüstungsbegrenzung, um mehr Transparenz, was im Grunde genommen die konkreten Interessen sind. Wir haben ja diese Diskussion um Nord Stream 2 beispielsweise in dem Zusammenhang, das von den Amerikanern im Wesentlichen als politische Erpressung gesehen wird - und für uns ein uraltes Thema ist. Seit Adenauer haben wir schon versucht, zu handeln. „Wer handelt, schießt nicht“, hat Helmut Schmidt mal gesagt. Also: Wir haben ein ganz konkretes Interesse. Deswegen sind wir auch in diesem Normandie-Format hier vertreten mit den Franzosen, mit uns, mit den Russen und mit den Ukrainern, um da eine Lösung hinzukriegen. Putin hat Biden durchaus mitbenutzt, um stärker ins Gespräch zu kommen, aber auch, um diesen Prozess in Europa weiterzutreiben. Ich glaube, wir haben da eine wichtige Rolle zu spielen. Die Frage ist, ob wir selbst einfach nur sozusagen politische Dienstleister sind für die USA. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so, aber das hat sich total verändert - oder ob wir eigene Interessen haben. Da sind wir gerade an dem Punkt. Wir müssen ja nicht akzeptieren, wie die jeweiligen Gesellschaftsformen irgendwo sind. Aber wir müssen akzeptieren, dass es die gibt. Ich glaube, bei aller Hektik und bei aller Aufregung, die wir gerade haben, kommen wir vielleicht jetzt in eine Verhandlung, die über Monate gehen wird und über diese Punkte, die ich angesprochen habe, also Rüstungsbegrenzung etc. hinausgehen wird. Und das wird dauern. Es gibt ja diesen sehr schönen Spruch: Alle wollen die Welt verändern, nur keiner will sich selbst verändern. Und da sind wir gerade mal wieder.