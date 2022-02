Ukraine-Krise: Menschen in Luhansk und Donezk geht es "extrem schlecht"

Hilfsorganisationen halten die Situation der Menschen in der Ostukraine für besorgniserregend. Der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, sagte im SWR, den Menschen in Luhansk und Donezk gehe es "extrem schlecht".

Die Lage habe sich verschlimmert, da der "Beschuss von beiden Seiten stark zugenommen hat." Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gestern die beiden Regionen als unabhängig anerkannt. Caritas International lägen Bilder von zerstörten Kindergärten und Wohnhäusern in der Ostukraine vor, sagte Caritas-Leiter Müller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

Menschen sind in Pufferzone eingeschlossen

"Das heißt, die Menschen, die dort leben, haben den Krieg bereits erlebt und sind Opfer. Sie können aber nicht aus der Pufferzone weg." Das Hauptaugenmerk des Hilfswerks der deutschen Caritas liege deshalb auf der Versorgung dieser Menschen, "da sie sich selbst nicht mehr ernähren können", so Müller. Bisher hat das Hilfswerk hauptsächlich mit der Caritas Ukraine zusammengearbeitet. Dieser sei es bislang möglich gewesen, in die Pufferzone zu gelangen und damit auch in das von Separatisten beherrschte Gebiet. "Das ist in diesen Tagen nicht möglich. Wir hoffen allerdings, dass es bald wieder möglich ist."

Psychologische und materielle Hilfe dringend nötig

Direkt an der Pufferzone - in den Städten Kramatorsk und in Mariupol - liegen nach Auskunft von Oliver Müller zwei Sozialzentren: "Dort bekommen die Menschen ganz unterschiedliche Hilfe - von der psychologischen Beratung bis zu materieller Hilfe. Unser Eindruck ist, dass diese Hilfe momentan nötiger denn je ist."

Mit Splitterschutzweste und Helm in Pufferzone

Entscheidend, um den Menschen in der Ostukraine weiterhin Hilfe leisten zu können, ist nach Ansicht Müllers, dass die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet ist. Die Bedingungen hätten sich in den vergangenen Tagen jedoch deutlich verschlechtert. "Natürlich informieren sich die Kolleginnen und Kollegen der Caritas Ukraine, und es ist Schutzkleidung für alle vorgesehen. Ich war selbst vor einiger Zeit dort. Man ist mit Splitterschutzweste und Helm unterwegs. So gelang es bislang, zu den Menschen zu kommen, die eben nicht aus dieser Pufferzone wegziehen können. Und das sind vor allem ältere Menschen, die dort festsitzen."

Neue Flüchtlingsströme aus Ukraine möglich



Bereits nach dem ersten bewaffneten Konflikt in der Ostukraine im Jahr 2014 sind nach Caritas-Angaben rund 1,5 Millionen Menschen zu "Vertriebenen im eigenen Land" geworden. "Wenn es jetzt zu weiteren kriegerischen Handlungen kommt, wird das auch Fluchtbewegungen nach sich ziehen. Darauf bereiten sich die Caritas und viele andere Organisationen vor Ort vor", so der Leiter von Caritas International. Dies lasse sich derzeit aber noch nicht genau abschätzen.