Ukraine-Krieg: "Wer droht, setzt neue Spielregeln"

In Kriegszeiten wird viel mit Ängsten und Drohungen "gespielt". Genauso ist das auch derzeit im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. "Wir wissen ja im Moment nicht, welche Drohung umgesetzt wird und welche nicht. Das erzeugt ein Klima der Angst", sagt Jürgen Hoyer, er ist Professor für Behaviorale Psychotherapie an der TU Dresden im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Wer mit Drohungen und Ängsten arbeite, der sei nicht mehr an einer kooperativen Lösung interessiert, meint der Psychotherapeut. Ob Druck der russischen Bevölkerung auf Präsident Wladimir Putin den Krieg beenden könnte, darum geht es ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.