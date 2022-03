Ukraine-Krieg: Welche Rolle spielen Belarus und Diktator Lukaschenko?

Belarus, das nördliche Nachbarland der Ukraine, ist ein enger Verbündeter von Russland und dessen Präsidenten Putin. Bis in die jüngste Vergangenheit hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko immer wieder betont, von seinem Land gehe keine militärische Bedrohung für die Ukraine aus. Nun gibt immer wieder Meldungen, dass das russische Militär von Belarus aus den Krieg gegen die Ukraine koordiniert – und Gerüchte, die belarussische Armee sei sogar mit im Einsatz. Lukaschenko weist das aber weiterhin zurück. Inwiefern sich überhaupt realistisch einschätzen lässt, wie Belarus in diesen Krieg verstrickt ist, erklärt Miriam Kosmehl, Osteuropa-Expertin bei der Bertelsmann-Stiftung, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

SWR: Lässt sich denn realistisch einschätzen, inwieweit Belarus tatsächlich bereits in diesen Krieg verstrickt ist?

Miriam Kosmehl: Ich möchte unterscheiden zwischen der Führung, die von der EU seit dieser Wahlfälschung 2020 und der immensen Gewalt gegen die friedlichen Proteste nicht anerkannt wird - und den Bürgerinnen. Die Führung ist in der Tat ein Erfüllungsgehilfe von Präsident Putin und dieser nicht anerkannte Präsident Lukaschenko hat nach eigenen Angaben sogar darum gebeten, dass die russischen Truppen nach den Übungen auf seinem Staatsgebiet bleiben. Dieses Staatsgebiet wird für den Angriffskrieg gegen die Ukraine genutzt. Lukaschenko hat es auch nicht ausgeschlossen, eigene Truppen zu entsenden. Über den Umfang der Leistung dieses Erfüllungsgehilfen, also dessen, was das Lukaschenko-Regime da erbringt, besteht eben Unklarheit. Immer wieder kommt die Frage auf nach der direkten Beteiligung von belarussischen Truppen und bisher gibt es meines Wissens darauf keine eindeutigen Antworten.

Ist es denn so, dass Lukaschenko da wirklich proaktiv dabei ist, oder fußt das Ganze doch auf den Geschehnissen von 2020 von der letzten Wahl, wo ja tatsächlich viele Menschen auf die Straße gegangen sind und Lukaschenko aus Russland immer Rückendeckung bekommen hat? Anders gefragt, ist Belarus im Krieg gegen die Ukraine eigentlich „unfreiwillig beteiligt“?

Das kann man von der Führung nicht sagen. Lukaschenko war schon lange von Russland abhängig, seit die EU ihn nicht mehr anerkennt, und seit das eigene Volk so massiv gegen ihn aufgestanden ist. Friedlich hat er eben seine Eigenständigkeit zur eigenen Machtsicherung, zum eigenen Machterhalt komplett an Russland, an den Kreml verkauft. Und dieser Machterhalt, der findet statt auf der Grundlage von Repression und Gewalt gegen die eigenen Bürger. Er hat eben einfach keinen Spielraum gegenüber Russland, weil er den eigenen Machterhalt über alles gestellt hat. Das muss man dabei berücksichtigen.

Sie haben gerade schon erwähnt, dass Lukaschenko darauf pocht, dass die russischen Streitkräfte auch nach dem Krieg weiter in seinem Land bleiben werden. Warum tut er das? Hatte er da irgendwie schon eine Vorahnung, dass es möglicherweise doch einen Konflikt zwischen Russland und der NATO geben könnte?

Darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ich möchte nur immer wieder betonen, dass er eben nicht unabhängig ist. Man spricht auch von einer „soft-annexation“, also einer weichen Annektion. Es gab jetzt ein Verfassungsreferendum in Belarus, da hat sich quasi kaum jemand tatsächlich beteiligt. Trotzdem werden immense Zahlen angegeben und mit diesem Verfassungsreferendum würde Belarus dann auch seinen neutralen Status aufgeben, seinen atomwaffenfreien Status aufheben. Das alles muss man aber im Kontext dieses seit langem betriebenen, aber inzwischen eben ganz intensiv betriebenen Unionsstaat Russland/Belarus sehen.

Sie haben vorhin schon die Unterscheidung gemacht zwischen der Führung in Belarus und den Menschen, den Bürgern in Belarus auf der anderen Seite. In Russland sieht man gerade, dass doch trotz aller Widrigkeiten immer wieder Menschen auf die Straße gehen und gegen diesen Krieg demonstrieren. In Belarus ist es teilweise auch schon so gewesen. Wie geht es den Menschen mit dieser Situation im Moment?

Wir müssen das halt immer im Zusammenhang mit diesen wirklich massiven Repressionen sehen. Soziologie ist auch ganz schwierig jetzt aktuell in Belarus. Es gibt aber dennoch von den wenigen, die das gemacht haben, das Ergebnis, das eine ganz große Mehrheit, über 80 Prozent, gegen diesen Krieg ist. Aber wir haben es eben mit einem aus der Sicht dieser politischen Systeme bewährten Handlungsmuster insofern zu tun, als dass sie eben mit einem Gewaltmonopol einen Großteil der aktiven Bevölkerung ausschalten, die eben jetzt entweder im Ausland sind, wohin sie geflüchtet sind oder im Gefängnis oder im Lager sitzen, und das hat eben System. Es ist fast schon vermessen, dass wir aus unserer zumindest wirtschaftlich starken Position vor allen Dingen Hoffnung mit den Bürgern dieses autoritären Staats verknüpfen, oder eben auf eine interne Konstellation hoffen, die sich gegen diese Staatsführung auflehnt. Die Opposition in Belarus hat versucht, jetzt diesen Krieg sogar zu nutzen, um die Menschen wieder zu aktivieren, also sie aufzurufen, bitte ihre Angst zu überwinden und zu demonstrieren. Das haben ja auch einige getan. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal wieder tatsächlich Demonstrationen auf den Straßen gesehen und das ist natürlich für die Menschen mit einem großen Risiko verbunden.