Ukraine-Krieg: Welche Chance hat die türkische Vermittlerrolle?

Der Obmann der Unions-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Jürgen Hardt (CDU), sieht in dem heutigen Besuch von Bundeskanzler Scholz beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein engeres "Zusammenrücken" von Türkei, EU und NATO. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagte Hardt, die Vermittlerrolle Erdogans in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei allerdings eher begrenzt. Der russische Präsident Wladimir Putin sehe als Verhandlungspartner eher US-Präsident Joe Biden und weniger den türkischen Präsidenten Erdogan oder den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. In dem SWR Aktuell-Gespräch bewertete Hardt auch die militärischen Ziele Russlands in dem Krieg mit der Ukraine.