Ukraine-Krieg: Steigende Preise für Bio-Agrarprodukte?

Der Krieg in der Ukraine lässt auch in Deutschland die Preise für landwirtschaftliche Produkte steigen. Wegen fehlender Getreidemengen aus der Ukraine und Russland könnten die Preise für Brot sogar auf bis zu zehn Euro steigen, befürchten Experten. Wie stark sind Bio-Landwirte von Lieferengpässen und Kostensteigerungen betroffen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Gerald Wehde gesprochen. Er ist Geschäftsleiter Agrarpolitik beim landwirtschaftlichen Verbund "Bioland". Wehde sagt, dass es jetzt um so dringender eine "Ernährungswende" geben müsse. 60 Prozent des Getreides, das angebaut werde, gehe in die Futtermittelindustrie. Deshalb müssten die Menschen in Zukunft weniger Fleisch konsumieren. Wie sich das auf den Markt auswirken könnte, sagt Wehde ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.