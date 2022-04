Ukraine-Krieg - Sind wir auf russische Energie angewiesen?

per Mail teilen

Wegen des Kriegs in der Ukraine fordern einige den Stopp von Gas-, Öl- und Kohleimporten aus Russland. In dieser Folge diskutieren Werner & Tobi: Wie abhängig sind wir von Energieimporten? Wie erzeugen wir unseren Strom? Wie unsere Wärme? Wo stehen wir bei den Erneuerbaren Energien? Wie zielführend ist das Energie-Entlastungspaket der Bundesregierung? Und führt der Krieg jetzt zu einer Turbo-Energiewende in Deutschland?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.