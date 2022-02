Ukraine-Krieg: Sind Fasching, Fastnacht und Karneval jetzt tabu?

"Helau" trotz Ukraine-Krieg? Der Mainzer Büttenredner und Vereins-Chef Florian Sitte erklärt, wie er darüber denkt.

Florian Sitte ist Büttenredner und Vorsitzender des Mainzer Carnevals Clubs. Bei der Frage, ob Fastnachtsfeiern während des Krieges in der Ukraine angemessen sind, ist er zwiegespalten. Denn einerseits fühlt er mit den Menschen im russischen Nachbarland mit, erklärt Sitte im SWR. Andererseits würde er gerne von der Corona-Pandemie gestressten Menschen hierzulande eine Freude machen.

SWR: Herr Sitte, in Mainz fällt der Rosenmontagsumzug wegen der Corona-Pandemie aus. Was geht jetzt überhaupt noch für Närrinnen und Narren, da russisches Militär in der Ukraine ist, ein Land völkerrechtswidrig besetzt wird und Menschen sterben oder auf der Flucht sind?

Es versteht sich von selbst, dass man jetzt sämtliche Veranstaltungen, die draußen stattfinden oder die in Präsenz stattfinden, unter Corona-Bedingungen etc., dass so etwas natürlich jetzt schwer ist, das aufrechtzuerhalten. Wir selbst werden von unserem Club aus jetzt nichts mehr Großes veranstalten. Vielleicht sehen wir uns mal am Wochenende auf ein Essen oder so, aber mehr im privaten Kreis und reden über die ganze Geschichte. Es tut gut, wenn man sich auch mit Gleichgesinnten ein wenig austauschen kann. Aber an Veranstaltungen werden wir jetzt nichts mehr machen.

Ganz generell: Darf die Fastnacht Krieg thematisieren?

Die Fastnacht hält ja der Gesellschaft generell den Spiegel vor. Da sind auch Leid und Krieg immer ein Thema. Es gab auch schon Kriege, bei denen die Fastnacht den richtigen Ton getroffen hat. Es ist manchmal sehr heikel, aber ich finde, es gehört beim Narren-Brauchtum auch dazu, Dinge anzusprechen. Das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder in einigermaßen gelenkten Bahnen machen können.