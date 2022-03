Ukraine Krieg: Neutralität als Lösung?

Die Regierung in Kiew lehnt bisher eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs ab. Doch das Modell wird diskutiert, um dadurch eventuell den Krieg mit Russland beenden zu können. Susanne Schattenberg ist Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa und Professorin für Zeitgeschichte und Kultur an der Universität Bremen. Sie sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern: "In der Theorie klingt das gut und praktikabel." Allerdings fordere der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für diesen Fall Garantien. Welche Gefahr Schattenberg in dem Wunsch Russlands nach einer Neutralität der Ukraine sieht, sagt sie ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.