Nach G7-Gipfel: Ukraine benötigt "Granaten und Munition"

Im Kampf gegen den russischen Aggressor benötigt die Ukraine nach Einschätzung von Jürgen Hardt (CDU) jetzt schnell Munition und Granaten. "Da sind wir Deutschen besonders gefordert", sagt der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, denn Deutschland habe eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, "die auch die Ukraine versorgen kann."

Leider sei in den vergangenen Monaten viel Zeit verloren gegangen, was möglicherweise den Kriegsverlauf zum Nachteil der Ukraine beeinflusst habe. "Ich glaube, wenn wir stärker und mehr Ausrüstung an die Ukraine geliefert hätten, wäre der Krieg vielleicht jetzt schon in einer Phase, wo man ernsthaft auf das Ende blicken könnte." Zurzeit bleibe der Ausgang ungewiss. "Deshalb braucht die Ukraine unsere starke Unterstützung."

Wie der Westen sich gegenüber China verhalten sollte, erläutert der CDU-Außenpolitiker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.