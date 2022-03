Ukraine-Krieg könnte Reiseverhalten verändern

Zwei Jahre lang hat Corona das Reisen ziemlich eingeschränkt und es kompliziert gemacht. Nun haben aber zahlreiche Reiseländer viele ihrer Corona-Maßnahmen aufgehoben, und auch in Deutschland kommen immer mehr Lockerungen. Die Reisebranche könnte also zum Beginn der Internationalen Reisemesse ITB sehr optimistisch in die Zukunft blicken - wäre da nicht der Krieg in der Ukraine. Zwar ist die Sehnsucht nach Urlaub und Reisen nach zwei Jahren Pandemie enorm groß - dennoch fragen sich viele, wie sich der Ukraine-Krieg auf ihre Urlaubsplanung auswirkt. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Norbert Fiebig, dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbands, gesprochen.