Ukraine-Krieg: Grünenpolitikerin Brugger ist für Taurus-Lieferung

Schon seit längerem fordert die Ukraine von Deutschland Taurus-Marschflugkörper, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Bislang war die Haltung der Bundesregierung dazu eher zurückhaltend bis ablehnend. Doch das könnte sich jetzt ändern. Die Debatte, die gerade sowohl von Seiten der Opposition als auch in der Ampelkoalition geführt wird, deutet jedenfalls darauf hin. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger hat sich im SWR2 Aktuell-Interview dafür ausgesprochen, der Ukraine die Raketen zu liefern. Brugger erklärte, dass sie deshalb für die Ukraine so wichtig seien, weil man damit die militärische Versorgung der russischen Truppen attackieren könne. Ob Deutschland sich damit zu sehr in den Krieg einmischen könnte, schätzt sie im Gespräch mit Moderatorin Sabine Hackländer ein.