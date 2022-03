Ukraine-Krieg: Ende der Zusammenarbeit auf der ISS?

Der russische Angriff auf die Ukraine hat zum weitgehenden Bruch des Westens mit Russland geführt. Viele Kontakte und Geschäftsbeziehungen wurden abgebrochen. Die internationalen Raumstation ISS betreiben Russland und die USA seit mehr als 20 Jahren gemeinsam. Russische Kosmonauten arbeiten und forschen dort zusammen mit Astronauten aus westlichen Ländern, wie zum Beispiel gerade Matthias Maurer aus dem Saarland. Was bedeutet der Krieg für die Zusammenarbeit im All? Die geht auf der ISS zunächst einmal ganz normal weiter, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. Die Zukunft der Station ist allerdings offen. Konkret betroffen sind jetzt schon Projekte der Europäischen Weltraumorganisation ESA. So wird der europäisch-russische Mars-Rover nicht wie geplant in diesem Jahr auf die Reise geschickt. Welche weiteren Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf die Raumfahrt und die Weltraumforschung hat, erklärt Uwe Gradwohl im Gespräch.