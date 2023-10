Ukraine: Welche Chancen sieht die deutsche Wirtschaft?

Noch herrscht Krieg in der Ukraine. Welche Unternehmen trotzdem über Investitionen nachdenken, sagt Reiner Perau, von der deutsch-ukrainischen Handelskammer im Gespräch mit Ralf Hecht.

Deutsche Unternehmen sehen trotz des Krieges in der Ukraine Chancen auf Investitionen in dem osteuropäischen Land. Um die Möglichkeiten auszuloten, findet ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum in Berlin statt, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt.

Ukraine: Deutsche Unternehmen suchen Partner

Einen Fuß in der Tür zu haben, sei für viele Unternehmen eine Leitlinie, sagt Reiner Perau, Geschäftsführer der deutsch-ukrainischen Handelskammer, im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. "Wenn die letzte Patrone verschossen ist, werden sich viele Unternehmen darum kümmern, mit Partnern in der Ukraine zu arbeiten." Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Kontakte zu knüpfen.

Bauzulieferer sehen hohen Bedarf in der Ukraine

Etwas konkreter seien bereits die Pläne von Firmen aus der Baubranche und in erster Linie aus dem Bereich der Bauzulieferer. Die wollten in der Ukraine investieren, "weil der Bedarf an Baumaterialien extrem hoch sein wird".

Ein anderes Beispiel sei die Landwirtschaft. In diesem Sektor habe die Firma Bayer beispielsweise bereits im Bereich Saatgut Investitionen getätigt.

EU-Beitritt der Ukraine frühestens 2035

Wichtig für Investitionen deutscher Unternehmen sind auch die Rahmenbedingungen in der Ukraine. Ein Beitritt des osteuropäischen Landes zur Europäischen Union würde vieles vereinfachen. Eine EU-Mitgliedschaft sieht Perau allerdings noch in weiter Ferne. "Wenn das gut läuft, reden wir über den Zeitraum zwischen 2035 und 2040."

Aber schon die Aussicht auf einen Betritt werde viel bewirken. Denn auf dem Weg in die EU müsse sich das osteuropäische Land an europäische Normen und Standards annähern und beispielsweise die Korruption weiter bekämpfen. "Dadurch wird die Ukraine schon vor dem Beitritt zur Europäischen Union attraktiver für die ausländischen Unternehmen."