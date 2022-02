Ukraine-Konflikt: Plant Russland einen Umsturz in Kiew?

Seitdem Russland begonnen hat, Soldaten an der Grenze zur Ukraine zu stationieren, wird diskutiert, was die russische Führung eigentlich mit dieser Truppenverlegung plant. Der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung, Christian Mölling, vermutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Regierung in Kiew stürzen will. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Mölling, wie Putin das schaffen könnte.