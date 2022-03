Ukraine: Grünen-Sicherheits-Politikerin Brugger gelassen zu Putins Drohung

per Mail teilen

Nach der Sondersitzung des Bundestages zum Ukraine-Krieg sprechen viele von einer historischen Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland will nicht nur Waffen an die Ukraine liefern, sondern auch seine Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. Kanzler Scholz hat eine einmalige Ausgabe von 100 Milliarden Euro angekündigt- und, dass die jährlichen Verteidigungsausgaben deutlich steigen sollen. Agnieszka Brugger, Sicherheitspolitikerin und Vize-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, unterstützt die Entscheidung. Warum sie auf die Alarmstufe für die russischen Atomwaffen gelassen reagiert, das erklärt sie im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.