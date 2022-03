Ukraine-Flüchtlinge in Baden-Württemberg: Wie bereiten sich die Landkreise vor?

per Mail teilen

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine ins Ausland. Schon mehr als 100.000 sind in Deutschland registriert worden. Die tatsächliche Zahl dürfte höher sein, denn viele der Geflüchteten sind bislang privat untergekommen. Auch in Baden-Württemberg haben viele ukrainische Kriegsflüchtlinge bei Verwandten und Freunden Schutz gefunden - und es werden mehr. Einige hundert kommen täglich, und die Tendenz ist steigend. Wie die Kommunen darauf vorbereitet sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Joachim Walter gesprochen. Der CDU-Politiker ist Landrat im Kreis Tübingen und Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg.