Ukraine-Flüchtlinge: Hilfe aus der Eifel

Immer mehr Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine - schon gestern hat sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer im Namen aller Bundesländer an die Flüchtenden gewandt: "Sie sind hier willkommen. Kommen Sie nach Deutschland." Die Hilfsbereitschaft ist jetzt schon enorm. Menschen sammeln Hilfsgüter und fahren auf eigene Faust mit LKW oder Transportern in Richtung Ukraine. Markus Schlickat aus Seffern in der Eifel hilft dabei, Menschen von der ukrainischen Grenze hierher zu holen. Davon hat er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Christian Rönspies erzählt.