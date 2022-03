Ukraine-Flüchtlinge: Enorme Hilfsbereitschaft auch in Ulm

Wie viele andere Städte in Deutschland bereitet sich Ulm auf die Ankunft von Menschen vor, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Wieviele Flüchtlinge kommen werden, sei noch unklar, hat Oberbürgermeister Gunter Czisch heute früh in SWR Aktuell gesagt. Es seien sechs Reisebusse aus der Stadt in Richtung unkrainische Grenze unterwegs. Die Stadt, so Czisch, werde die Menschen erst einmal in Ruhe ankommen lassen und ihnen so unbürokratisch wie möglich helfen. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem hat Czisch besonders die Hilfsbereitschaft der Ulmer Bürger gelobt.