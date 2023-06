UFO-Forscher: Außerirdische Intelligenz vorstellbar

Die NASA will die UFO-Forschung voranbringen - das ist das Ergebnis der ersten öffentlichen Sitzung der US-Raumfahrtbehörde zu diesem Thema. Hakan Kayal, Professor für Raumfahrttechnik an der Uni Würzburg, hält das für richtig. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph sagte er, es müsse absolut ergebnisoffen geforscht werden. "Es kann sein, dass wir neue Naturphänomene entdecken oder bis dahin geheim gehaltene Technologien - es kann aber auch sein, dass es Signaturen außerirdischer Intelligenz gibt. Wir dürfen nichts ausschließen." Hören Sie im Audio, wie Hakan Kayal damit umgeht, dass das Thema vor allem in Deutschland oft belächelt wird - und welchen Stellenwert die Forschung an den unbekannten Flugobjekten in anderen Ländern, etwa den USA, hat.